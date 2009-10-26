دو بازیکن تیم فوتبال پاریسن ژرمن مبتلا به آنفولانزای خوکی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتس نت ورک، دیدار دو تیم فوتبال المپیک مارسی و پاریسن ژرمن شب گذشته پس از اینکه کادر پزشکی برگزارکنندگان لیگ، دو بازیکن پاریسن ژرمن را مبتلا به ویروس آنفولانزای نوع آ موسوم به آنفولانزای خوکی تشخیص دادند به زمان دیگری موکول شد.

فردریک تی ریز، رئیس برگزارکننده این رقابت ها، گفت: من به نمایندگی از لیگ فوتبال فرانسه از مردم، هواداران و رسانه ها عذرخواهی می کنم. ناگفته پیداست که سلامت بازیکنان برای ما در اولویت قرار دارد.

زمان برگزاری این دیدار هنوز مشخص نشده است.