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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

دو بازیکن تیم فوتبال پاریسن ژرمن مبتلا به آنفولانزای خوکی هستند

دو بازیکن تیم فوتبال پاریسن ژرمن مبتلا به آنفولانزای خوکی هستند

دیدار یکشنبه شب تیم های فوتبال مارسی و پاریسن ژرمن به علت ابتلای دو بازیکن تیم پاریسن ژرمن به آنفولانزای خوکی به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتس نت ورک، دیدار دو تیم فوتبال المپیک مارسی و پاریسن ژرمن شب گذشته پس از اینکه کادر پزشکی برگزارکنندگان لیگ، دو بازیکن پاریسن ژرمن را مبتلا به ویروس آنفولانزای نوع آ موسوم به آنفولانزای خوکی تشخیص دادند به زمان دیگری موکول شد.

فردریک تی ریز، رئیس برگزارکننده این رقابت ها، گفت: من به نمایندگی از لیگ فوتبال فرانسه از مردم، هواداران و رسانه ها عذرخواهی می کنم. ناگفته پیداست که سلامت بازیکنان برای ما در اولویت قرار دارد.

زمان برگزاری این دیدار هنوز مشخص نشده است.

کد مطلب 971262

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