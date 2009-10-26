بازرسی ها فاصله زیادی با وضع مطلوب دارند/ از نفوذ چرب زبانها جلوگیری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در همایش بازرسان فرمانداریها و شهرداریهای استان تهران که صبح دوشنبه در استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: در ارزیابی کلی که در امور بازرسی فرمانداریها و شهرداریها انجام شد فاصله زیادی با وضع مطلوب وجود دارد.

وی خطاب به بازرسان فرمانداریها و شهرداریها افزود: اگرچه کار شما ارزشمند است اما باید نقطه مطلوبی را در نظر گرفته و برای رسیدن به آن تلاش کنیم لذا باید فکرتان را ارتقا دهید و بدانید که معنای بازرسی چیست.

استاندار تهران ادامه داد: انتظار ما این است که هر مشکلی که در فضای کاری و دستگاههای اداری، شهرداریها و استانداریها به وجود آمد از دید شما پنهان نماند لذا این حداقل انتظار ما از شماست.

تمدن با بیان اینکه شما بازرسان باید فضا را مدیریت کنید، گفت: بازرسی دو وظیفه در محیط اندرونی و بیرونی دارد که این دو مکمل یکدیگر هستند. وی اضافه کرد: حراست ها، محدودیتهایی دارد و نمی توانند خیلی باز عمل کنند اما بازرسیها مردمی تر هستند لذا این گونه نباشد که شما بروید در اتاق و در را قفل کنید این موضوع مد نظر ما نیست.

استاندار تهران همچنین گفت: پناه می برم به خداوند از برخی نامه های بی خاصیت. لذا اگر مردم از نامه ای که برای پیگیری می دهند مایوس شوند و بروند و در جای دیگری مشکل خود را حل کنند و اگر در این بین کار غیر متعارفی صورت بگیرد ما هم در آن گناه شریک هستیم.

تمدن تصریح کرد: این فرهنگ که بین مردم ما جا افتاده که تا پول و پارتی نباشد کار راه نمی افتد باید از بین برود چون در شان و زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست لذا لازمه این کار این است که خودسازی داشته باشیم و از خداوند بخواهیم که همیشه واقعیات را بگوییم.

وی تاکید کرد: مراقب باشیم تا متنفذها و چرب زبان ها که به برکت پول و پارتی و نفوذشان می خواهند وارد دستگاههای اداری ما شوند موفق نشوند وفضای کاری ما را آلوده نکنند لذا اگرهمه این اموربه صورت درست انجام شود ادارات ما بهشت می شوند.

استاندار تهران در ادامه سخنان خود افزود: شهرداریها ازمتراکم ترین دستگاههای اداری هستند اگر چه بهترین جا برای خدمت به مردم تلقی می شود اما آسیب پذیرتر هم هست به این صورت که انسانهای بداخلاق می توانند در این ارگان نفوذ کنند البته افرادی که در شهرداری کار می کنند انسانهای زحمتکشی هستند.

تمدن در ادامه با اشاره به رفتار و مشی دولت دهم خاطر نشان کرد: دولت و رئیس جمهور به دنبال حل مشکلات مردم هستند و برای این اقدام سر از پا نمی شناسند و از مظاهر امور دنیوی دوری می کنند.

وی با اشاره به حوادث اخیر گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید از برخی از آسیب دیدگان در اغتشاشات دلجویی شود، گفت: کار سنگینی در استانداری در این خصوص انجام شده است و حتی بحث درمان برخی از این افراد نیز پیگیری شد.

استاندار تهران خاطر نشان کرد: کاری که امکان داشت در ادارات دیگر چند ماهه انجام شود در استانداری تهران 10 روزه انجام شد.