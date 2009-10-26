ایران در حال بررسی فنی مذاکرات وین است/استقبال ازشرکت چین درتامین سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی که صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه های خارجی شرکت کننده در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران سخن می گفت، در پاسخ به سئوال نشریه آلمانی فرانکفورتر که پرسید نظر ایران درباره مذاکرات اخیر وین چیست و پاسخ شما چه زمانی اعلام خواهد شد، تصریح کرد: مذاکرات تامین سوخت رآکتور تهران هفته گذشته آغاز شد و دو دور مذاکرات نسبتا طولانی پیرامون آن برگزار شد.

متکی با بیان اینکه رآکتور تهران هر چند وقت یک بار به تامین سوخت نیاز دارد، گفت: نخستین بار سوخت رآکتور تهران را ایالات متحده تامین کرد اما برای دفعات بعد ایران از منابع دیگر این سوخت را به دست آورد و الان بعد از حدود 20 سال نیازمند این هستیم که برای تامین سوخت رآکتور تهران اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: البته در شرایط فعلی خود ایران در لیست تامین کنندگان اولیه سوخت قرار دارد اما درصد غلظتی که در ایران برای نیروگاه های تولید برق تعریف شده زیر 5 درصد است و سوخت مورد نیاز رآکتور تهران سوخت 20 درصد غنی شده است.

وزیرخارجه کشورمان ادامه داد: ایران نیاز خود را برای تامین این سوخت به آژانس اعلام کرد و به دنبال آن برخی کشورها برای تامین آن اعلام آمادگی کردند.

متکی با بیان اینکه به ایران پیشنهاد شد در ازای دریافت سوخت زیر 5 درصد، سوخت 20 درصد تحویل بگیرد، بیان داشت: این موضوع در مذاکرات وین مورد گفتگو قرار گرفت و مقرر شد مذاکرات فنی آن انجام شود و مجموعه دیدگاه های 3 طرف مذاکرات وین شامل آمریکا، روسیه و فرانسه که در بخشی از این گفتگوها حضور داشت چارچوبی تعیین کرد تا طرفین پیش نویس مذاکرات را بررسی کنند و این پیش نویس هم اکنون در ایران در حال بررسی است و نظر ایران به زودی اعلام خواهد شد.

خبرنگار خبرگزاری روسیه ریانووستی نظر متکی را درباره برخی شعارهای سرداده شده در ایران بر علیه روسیه سئوال کرد که متکی در پاسخ گفت: جامعه ایران جامعه ای آزاد و دمکراتیک است و در چارچوب آن جریانات مختلف سیاسی نظرات خود را پیرامون مسائل گوناگون از جمله روابط خارجی مطرح می کنند و اینگونه اظهارات تا جایی که نقض چارچوب های موضوعی نباشد آزاد است و دولت ایران بر اساس سیاست های اصولی و مبانی جمهوری اسلامی و منافع کشور در روابط خارجی تدبیر می کند و ایران و روسیه همواره روابط مستحکمی داشته اند که سمبل این همکاری ها در ساخت نیروگاه بوشهر دیده می شود.

خبرنگار خبرگزاری ترند آذربایجان از متکی پرسید قبلا گفته بودید در حال تسهیل تردد اتباع ایران و آذربایجان در دو کشور هستید آیا انتظار دارید کشور آذربایجان چنین اقداماتی انجام دهد، گفت: ما در راستای تسهیل ارتباطات با همسایگان سعی می کنیم گام هایی را برداریم و در رابطه با کشور آذربایجان مقدمات آن فراهم شده است طبیعی است انتظار داشته باشیم که آذربایجان نیز همین نگاه را داشته باشد.

خبرنگار نشریه عربی الثوره از وزیر خارجه کشورمان پرسید آیا ایران کشتی نوحی خواهد بود که انرژی هسته ای را به جهان سوم می برد و متکی در این خصوص بیان داشت: حرکت به سوی انرژی هسته ای نیازمند کشتی نوح نیست چون اسم حضرت نوح را که می آورید یاد 950 سال و صبر طولانی برای رسیدن به حق و حقوق می افتیم اما تحولات جاری به نحوی است که حامیان حق و عدالت مواضعشان مشخص است و از پذیرش خوبی در دنیا برخوردار است.

متکی افزود: خوشحالیم از اینکه در فاصله چند سال همه طرف ها به حق قانونی کشورمان در استفاده از انرژی هسته ای اذعان دارند و از آن حمایت می کنند.وی با یادآوری مسائل مطرح شده پیرامون موضوع هسته ای ایران ظرف چند سال گذشته خاطر نشان کرد: در گذشته برای ما شرط و شروطی می گذاشتند اما الان این شرط ها را ندارند و این خود یک گام به پیش است.

وزیر خارجه کشورمان در این خصوص گفت: موضع ایران در بحث هسته ای مشخص است و شعار ما شعاری شفاف است و معتقدیم انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس.

خبرنگار یکی دیگر از رسانه های خارجی نظر متکی درباره حذف هند از مذاکرات خط لوله صلح پرسید که وزیرخارجه در این خصوص گفت: هنوز فرصت برای هند باقی است که به مذاکرات خط لوله صلح بپیوندد.

خبرنگار یک رسانه چینی نیز در خصوص احتمال حضور چین در مذاکرات هسته ای سئوال کرد و وزیر خارجه گفت: چین کشور مهمی است که از فن آوری تولید سوخت برخوردار است و چنانچه نسبت به تامین سوخت جمهوری اسلامی ایران علاقه مند باشد ایران از مشارکت چین استقبال می کند.

متکی بعد از پاسخ به سئوالات خبرنگاران خارجی مستقر در نمایشگاه مطبوعات به بازدید از بخش های مختلف نمایشگاه پرداخت.