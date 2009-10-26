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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

نشریه "فلسفه علم" منتشر شد

شماره جدید نشریه "فلسفه علم" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه موضوعاتی چون علیت، منطق انتخاب طبیعی، تفسیر مکانیک کوانتوم، زمان و احتمال را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تصدیق و اثبات، بنیانهای ریاضیات و نظریه هیجان سایر موضوعاتی هستند که در این نشریه مورد توجه قرار می گیرند.

دلایل علی در فیزیک اثر ماتیاس فریش، آیا اصول مستقلی برای علیت در فیزیک وجود دارد؟ اثر جان نورتون از جمله مقالاتی هستند که در این شماره از نشریه بررسی شده اند.

تفسیرهای گوناگون از نظریه میدانی کوانتوم اثر دیوید جان بیکر و نقش ریاضیات در علوم اثر آلن بیکر نیز دیگر مباحث طرح شده در این نشریه هستند . 

کد مطلب 971275

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