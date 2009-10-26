مطبوعات مخالف دولت قلع و قمع می شوند/ یکه تازی محمد ششم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، امروز روزنامه "الجریده الاولی" مغرب به علت آنچه انتشار اخبار کذب علیه "محمد ششم" پادشاه این کشور اعلام شده است، در برابر دادگاه محاکمه می شود.

دادستانی مغرب این روزنامه را به انتشار اخباری واهی درباره وضعیت سلامتی محمد ششم متهم کرده است.

همچنین دبیر تحریریه روزنامه مستقل "اخبار الیوم" مغرب نیز برای چندمین بار در دادستانی شهر دار البیضاء محاکمه خواهد شد.

به نظر می رسد "محمد ششم" پادشاه مغرب با توجه به نگرانی هایی که از اوضاع داخلی این کشور دارد، در برهه پیش رو بر سختگیری علیه رسانه های مستقل بیافزاید و دایره خفقان سیاسی را در این کشور تنگ تر کند.