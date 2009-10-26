گلایه های اعضا از توقف طولانی فعالیت ارکستر ملی

یکی از اعضاء ارکستر ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: متاسفانه بر خلاف آنچه مسئولان بنیاد رودکی در برخی رسانه ها در مورد ارکستر ملی و ادامه فعالیت آن عنوان کرده اند در 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با اعضاء این ارکستر برای مشخص شدن تکلیف آنها و یا ادامه کار گرفته نشده و عملا ارکستر ملی به حالت تعطیلی کامل در آمده است.

این نوازنده ارکسترافزود: اوایل تیرماه ما اعضاء ارکستر ملی جلسه ای با فرهاد فخرالدینی داشتیم که در آن وی وضعیت ارکستر را امیدوار کننده عنوان کرد اما به یکباره و پس از گذشت چند روز گفت که دیگر حاضر به همکاری با ارکستر ملی نیست. درست همان موقع بود که از دفتر موسیقی با ما تماس گرفتند و گفتند که فعلا سر کار نیایید.

یکی دیگر از اعضاء ارکستر ملی نیز تصریح کرد: بعد از تیرماه طبق روال سال های گذشته تعطیلات تابستانی ارکستر ملی آغاز شد وگفتیم شاید بعد از این ماه کار ارکستر شروع شود ولی این بلا تکلیفی تا کنون ادامه یافته است.

وی همچنین افزود: ما از خرداد ماه تا کنون هیچ گونه دستمزدی دریافت نکرده ایم. جالب اینجا است که بعد از حدود 10- 11 سال حضور مستمر در ارکستر ملی هنوز بیمه نشده ایم و مدیرعامل بنیاد رودکی نیز با صراحت این موضوع را در مصاحبه ای مطبوعاتی بیان کرده است.



گروه موسیقی خبرگزاری مهر برای انعکاس نظر مسئولان بنیاد رودکی تماس گرفت که متاسفانه موفق یه مصاحبه با مدیرعامل این بنیاد نشده است ؛ لازم به توضیح است که این خبرگزاری آماده انتشار توضیحات مسئولان بنیاد رودکی در خصوص مسائل ارکستر موسیقی ملی است.

