8.7 درصد جمعیت 25 تا 65 ساله کشور دیابتی هستند

دکتر علیرضا استقامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات سه سال قبل حاکی از ابتلای 7/7 درصد از جمعیت کشور به دیابت نوع 2 بود که این آمار در سال گذشته به 7/8 درصد رسیده است.

سالانه بیش از 40 میلیارد ریال از بودجه مصوب وزارت بهداشت برای برنامه "کنترل دیابت" هزینه می شود.

استقامتی با اشاره به اینکه مطالعات در بین افراد 25 تا 65 ساله کشور انجام شده است، افزود: شیوع دیابت نوع 2 در ایران تقریبا معادل کشورهای پیشرفته جهان است.

عضو کمیته کشوری دیابت با تاکید بر اینکه شیوع دیابت در شهرها بیشتر از روستاهای کشور است، گفت: دیابت یک بیماری مزمن است که عوارض آن تقریبا همه اندام بدن را درگیر می کند.

هر سال 60 هزار بیمار دیابتی در کشور به زخم پای دیابتی مبتلا می شوند که از این تعداد 13 هزار مورد به قطع عضو پا منجر می شود.

استقامتی از تغییر فرهنگ غذایی و کم تحرکی افراد به عنوان عوامل شیوع دیابت نوع 2 در کشور نام برد و گفت: بروز بیماریهای قلبی-عروقی، کلیوی، چشمی و... از عوارض ابتلا به این بیماری است.

از سوی دیگر، اتوبوس "تغییر دیابت" که در قالب یک تور جهانی با هدف افزایش سطح آگاهی جوامع در زمینه دیابت و با شعار تغییر دنیای دیابت وارد ایران شده است، طی روزهای هفتم تا نهم آبان در بوستان ملت تهران به صورت رایگان از تمام بازدیدکنندگان معاینه کامل پزشکی به عمل آورد.