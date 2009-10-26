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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

با اشاره به اختیارات زیاد ساف؛

حماس دلایل رد پیشنهاد مصر درباره آشتی ملی فلسطین را اعلام کرد

حماس دلایل رد پیشنهاد مصر درباره آشتی ملی فلسطین را اعلام کرد

جنبش حماس تغییرات به وجود آمده در برخی از بندهای آشتی ملی فلسطین را به عنوان علت رد پیشنهاد مصر در این زمینه عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، جنبش حماس در بیانیه اخیر خود به تغییرات به وجود آمده در بندهای مربوط به انتخابات و اختیارات سازمان آزادی بخش فلسطین که بصورت ناگهانی در توافقنامه آشتی ملی فلسطین توسط مصر وارد شده، اشاره کرده است.

بر این اساس حماس با این تغییرات مخالفت کرده و توافقنامه آشتی ملی فلسطین را که قرار بود در روز 26 اکتبر میان این جنبش و فتح امضا شود، نپذیرفته است.

پیش از این منابع خبری از فشارهای گسترده واشنگتن بر قاهره در زمینه تغییر مفاد توافقنامه آشتی ملی فلسطین خبر داده بودند.

کد مطلب 971298

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