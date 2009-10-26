اعلام اسامی برگزیدگان سه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا سروآزاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در جشنواره پویانمایی رضوی هما شکیبی کارگردان فیلم کبوترهای گمشده از مجموعه قصه های غزاله از استان تهران، روح الله سعادتمند کارگردان فیلم آرزوهای من از استان قم و حامد شریفی کارگردان فیلم آهوی حرم از استان گلستان به عنوان برگزیده این جشنواره انتخاب شدند.

وی افزود: حمیدرضا علیپور از گیلان، مسعود محمد جعفر از تهران، رسول گلی زاده از خراسان شمالی، سجاد بهشتی نژاد از گیلان، محمد باقری از گیلان، سید سعید سرفرازی از خراسان جنوبی، یلداسنجری از اصفهان و گروه وبلاگ نویسان غریب بی غروب از مشهد در جشنواره وبلاگ نویسی رضوی انتخاب شدند.

مسئول دبیرخانه جشنواره امام رضا (ع) در ادامه مریم آرام، پریسا زمان پور و زهرا جوانبخت را به عنوان برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان درضوی اعلام کرد.