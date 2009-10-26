بی تدبیری آمریکا؛ از جنگ افغانستان تا وضعیت کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت افغانستان تلاشهای زیادی را برای افزایش امکانات آموزشی مخصوصا برای دختران به منظور برقراری ثبات در کشور انجام داده است اما هر روزه با نفوذ بیشتر طالبان در افغانستان بر شمار حملات افزوده می شود.

دولت با فراهم کردن زمینه های مختلف برای بازگشت مردم آواره در تلاش برای برقراری ثبات در افغانستان است که از آن جمله می توان به فراهم کردن فرصت های شغلی برای بازگشت پناهندگانی که به جمهوری های شوروی سابق فرار کرده اند، اشاره کرد.

اما در این بین بیش از همه کودکان بی گناه افغانی از وضعیت بحرانی در کشور خود رنج می برند، چنانچه کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان تخمین زده است که تاکنون 60 هزار کودک در کابل در مشاغل گوناگون فعالیت می کنند.

در همین حال سازمان یونیسف در سال 2007 اعلام کرد: یک چهارم کودکان افغانستان که هفت تا 14 ساله هستند، همچون یک فرد بزرگسال کار می کنند، بطوریکه وضعیت "کودکان کار" به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت به حساب می آید.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت افغانستان از 30 میلیون افغانی 12 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند که از این 12 میلیون فقیر، سه میلیون نفر کودک زیر پنج سال هستند که از سوء تغذیه رنج می برند.

همچنین بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در 178 کشور جهان، افغانستان به عنوان چهارمین کشور فقیر جهان از نظر غذایی است.

درحالی که بسیاری از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند، مقامات آمریکایی چاره ای را برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور نمی اندیشند.

با وجود وضعیت بغرنج بسیاری از مردم افغانستان دولت آمریکا نه تنها هیچ کاری را برای بهبود این وضعیت انجام نمی دهد بلکه هر روز شمار زیادی از شهروندان غربی به اردوگاههای آموزشی نیروهای القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان می روند و به آنها ملحق می شوند.

در همین حال منابع امنیتی دولت آلمان اعلام کردند که از ماه ژانویه تاکنون دستکم 30 شهروند این کشور به شبه نظامیان در پاکستان پیوسته اند.

با شرایط موجود و وضعیت نابهنجار افغانستان رهبران طالبان و القاعده هم از این فرصت سوءاستفاده کردند و در تلاش برای ترغیب مردم برای اعلام مخالفت خود با ادامه جنگ در این کشور هستند، چنانچه نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مردم آلمان، انگلیس و آمریکا خواهان عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان هستند.

با وجود چنین شرایط بغرنج "باراک اوباما" هیچ چاره ای را برای رهایی از مشکلات کنونی در افغانستان نیندیشیده و تنها با افزایش فشار فرمانده های آمریکایی برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور دست و پنجه نرم می کند و تاکنون مهلتی را برای تصمیم گیری درباره اتخاذ یک استراتژی جدید در افغانستان اعلام نکرده است.

درخواست ارتش آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر زرهی به افغانستان موجب بروز شکاف در میان مشاوران باراک اوباما شده، زیرا این افراد در حال بررسی تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در افغانستان و عملیاتهای آتی نیروهای آمریکایی دراین کشور هستند.