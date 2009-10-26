سرنوشت برق با تصمیمات جدید مجلس رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق گفت: سرنوشت برق با تصمیمات جدیدی که در مجلس رقم خورد، به شکل دیگری خواهد شد و وظیفه مهمی بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. بنابراین، اقدامات باید به گونه ای باشد که صنعت برق به ماهیت بنگاهی واقعی خود برسد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: بدنه صنعت برق باید خود را برای زمانی آماده کند که راندمان پایین وجود نداشته و تلفات برق، بالا نباشد. در این زمان باید، اقدامات فنی در مقایسه با شاخص های جهانی، تطبیق داشته و تمامی اجزاء و زیرمجموعه های وزارت نیرو در صنعت برق، سازمانهایی مهم به شمار روند.

وی تصریح کرد: اما شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مهمترین بخش صنعت برق کشور است که همچون مغز انسان که مرکز فرماندهی بدن به شمار می رود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، باید بهترین نیروهای صنعت برق فعالیت کنند، البته این به معنی آن نیست که سایر قسمتها نقش کمرنگی دارند بلکه باید از این مرکز محافظت بیشتری صورت داد.

وی تصریح کرد: هر چه پیش می رویم اهمیت شرکت مدیریت شبکه برق ایران بر همگان واضح تر می شود و می فهمیم که چه اندازه این شرکت به عنوان هسته مرکزی و مرکز فرماندهی با اهمیت است.

به گفته علی آبادی، کیفیت و کمیت برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران داوری شده و فرماندهی، استاندارد دهی ، قضاوت و ممیزی صنعت برق در این شرکت انجام می شود. بنابراین این مسایل اقتضاء می کند که شرکت مدیریت شبکه، دارای استقلال کامل باشد.

وی افزود: این شرکت تاکنون به عنوان داوری مقتدر، قاطع و باهوش بوده و امیدواریم از این پس نیز به عنوان بهترین داور صنعت برق باقی بماندکه اگر چنین نشود، کمال و تکامل در صنعت برق نخواهد بود. علی آبادی تاکید کرد: تکامل صنعت برق در وجود این داور قاطع و مستقل است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بحث استفاده از حداکثر توان و ظرفیتها، موضوع مهمی است که تاکنون مورد توجه بوده است و از جمله اقدامات مهمی است که انجام شده است.

وی افزود: اگرچه اقدامات مهمی تاکنون انجام شده است اما کافی نیست و همه پله هایی بودند که مقدمه این راه هستند و باید از این پس از این سکو برای قدمهای بعدی استفاده کرد.

به گزارش مهر، همایون حایری ( معاون هماهنگی تولید توانیر) جایگزین مسعود حجت در شرکت مدیریت شبکه برق شده است.