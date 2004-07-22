ولاپان خطاب به چيني ها: حالا شد

به گزارش خبرنگار "مهر" پيتر ولاپان كه چند روز قبل به خاطر عدم استقبال هواداران چيني از ديدار افتتاحيه از آنها به شدت انتقاد كرده بود پس از پيروزي قاطع چين مقابل اندونزي گفت: اين نتيجه را به مردم پكن تبريك مي گويم. با اينكه هواي پكن باراني بود اما هواداران در ورزشگاه حضور پيدا كردند و بهتر است بگوييم تيم چين با 12 يار كه دوازدهمي، هواداران بودند موفق شد اندونزي را از پيش رو بردارد.





دبير كل كنفدراسيون آسيا در ادامه با اشاره به اينكه از تماشاي بازي چين لذت برده تصريح كرد: اين همان چيزي است كه ما جشنواره فوتبال مي ناميم و اميدوارم هواداران چيني از ادامه مسابقات لذت ببرند. من تا بدين لحظه از بازي هاي جينان و چونگ كينگ لذت برده بودم اما امروز بازي پكن نيز مرا غرق در شادي كرد. اميدوارم ورزشگاه كارگران پكن از اين پس هم شاهد حضور اين تماشاگران باشد.