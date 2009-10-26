ساختن آینده از طریق مهرورزی و کار مشترک علمی امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در دیدار با شرکت کنندگان در سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با اشاره به اینکه انسان بالاترین و عزیزترین مخلوق خداوند است،اظهار داشت: خداوند انسان را بیهوده نیافریده است. خدای متعال همه جهان را در خدمت انسان آفرید و برای انسان دو ماموریت بزرگ را قرار دارد.

وی ماموریت اول انسان را شناخت خود، شناخت خدا و تلاش برای خدایی زندگی کردن دانست و افزود: خدا انسان را خلق نکرد تا در کینه، جنگ، دشمن و فاصله با دیگران زندگی کند. خدا انسانها را خلق کرد تا با تلاش و از طریق علم و عمل صالح صفات خدا را در خودشان متجلی کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه انسان می تواند جانشین خداوند در جهان باشد، گفت: یعنی انسان می تواند اسماء الهی مثل علم، حکمت، خلاقیت، رافت و بقیه اسماء الهی را در خود شکوفا کند. خداوند استعداد خدایی شدن را در در تک تک انسانها قرار داد و از آنها خواست تا با تلاش و مجاهدت خدایی شوند.

رئیس جمهور با اشاره به ماموریت دوم انسان عنوان کرد: ساختن یک کشور زیبا و پرنشاط و سرشار از محبت و دوستی در سراسر زمین دومین ماموریت انسان بر روی زمین است. خداوند این جهان هستی را در خدمت انسان قرار نداد تا او در جنگ و در فاصله و کینه ورزی زندگی کند.

وی با بیان اینکه وضعیت امروز زندگی بشر هدف از آفرینش او نیست، خاطر نشان کرد: انسان خلق شد تا با تلاش و همدلی درجهان یک جامعه پیشرفته، سراسر صلح و برادری و سرشار از عدالت برپا کند. جامعه ای که انسانها برای کمال انسانی و رسیدن به نقطه اوج آن یعنی خدایی زیستن باشد.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: تحقق این اهداف جز از طریق علم ممکن نیست. علم راه خدایی زیستن و راه برپا کردن حیات طیبه اسلامی در سراسر زمین است و خداوند بزرگ علم را وسیله ای برای تحقق این اهداف در اختیار انسان قرار داد.

احمدی نژاد علم نجوم را یکی از زیباترین و سازنده ترین رشته های علوم دانست و یادآور شد: علم نجوم هم به شناخت خداوند و هم به شناخت انسان کمک می کند و هم با گسترده تر کردن افق نگاه انسانها دلها و اندیشه های انسانی را به هم نزدیک می کند.

وی افزود: در علم نجوم در گام اول به عظمت خلقت پی می بریم اما بلافاصله به عظمت انسان، چرا که انسان بالاتر از موجودات عالم است و بلافاصله بعد از آن به عظمت خالق هستی که آفریننده همه موجودات و انسان است.

رئیس جمهور با درخواست از دانشمندان جوانی که در این جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: چیزی که طی هزاران سال بشر تجربه کرده مطلوب او نبوده است. وقتی به گذشته و تاریخ نگاه می کنیم حوادث ناگوار، دشمنی ها و خونریزی ها، توسعه طلبی ها و تحقیرها، دست اندازی ها و چپاول ها زندگی را بر بشر تلخ کرده است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه خداوند ما را برای چنین زندگی نیافریده است، گفت: باید دست به دست هم بدهیم تا آینده روشن و زیبایی را در جهان برپا کنیم. آینده متعلق به شما جوانان و دانشمندان در سراسر جهان است. شما باید آینده را آنگونه که شایسته است بسازید.

وی با بیان اینکه ساختن ایران از طریق همکاری، همدلی، مهروزی و کار مشترک علمی امکانپذیر است، عنوان کرد: برگزاری المپیادها فرصت بسیار ارزشمندی است تا جوانان دانشمند با افق نگاهی بالاتر و والاتر از خودخواهان و سلطه طلبان و بداخلاقان دورهم جمع بشوند و برای ساختن آینده بشریت همدلی، همفکری و همراهی کنند.

رئیس جمهور در پایان گفت: مطمئن باشید این آینده زیبا در انتظار شماست و نسل های جوان ملت ها قادرند با عزم، علم، ایمان و با تلاش این آینده زیبا را برپا کنند.