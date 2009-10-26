هواداران منتظر سومین پیروزی شاهین مقابل پیکان باشند

بازیکن فصل گذشته پرسپولیس تهران در گفتگو با مهر افزود: هرچند تیم پیکان قزوین جزو چهار تیم برتر در جدول رده بندی لیگ است اما بازیکنان و کادر فنی به دنبال پیروزی و خوشحالی مردم استان بوشهر هستند.

وی با بیان اینکه بازیکنان با انگیزه بالا و روحیه خوب تمرینات خود را دنبال می‌ کنند، اظهار داشت: پشتیبانی و حمایت مردم بوشهر همواره موجب دلگرمی من و دیگر بازیکنان بوده و با تمام توان برای مردم این استان تلاش خواهم کرد.

عبدی با اشاره به این که بازیکنان باتجربه و تکنیکی زیادی داریم که می ‌توانند برای حریفان مشکل ساز باشد، اظهار داشت: تیم نوساناتی طی چند هفته اخیر داشته است و تا حدودی ناهماهنگ بودیم که در بازی مقابل راه ‌آهن خوشبختانه بازیکنان به هماهنگی لازم رسیدند و حریف را با دو گل شکست دادیم و نشان دادیم با قابلیت بالایی برای حریفانمان مشکل‌ ساز هستیم.

بازیکن ریزنقش و تکنیکی شاهین گفت: خوشبختانه عبدالله کرمی بعد از رفع مصدومیت سر تمرینات حاضر می‌شود ولی متاسفانه حبیب هوشیار هنوز مصدوم است که امیدوارم هرچه سریعتر بهبود یابد و به تیم ملحق شود.

وی گفت: تیم با این برد مقابل راه‌آهن شرایط بهتری دارد و تنها مشکل نداشتن حمایت مالی است تا تیم با انگیزه ‌تر و بهتر بازی کند که امیدوارم هرچه زودتر این مشکل حل شود و بازیکنان با آرامش به کار خود ادامه دهند.