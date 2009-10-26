1600 حلقه چاه کشاورزی در غرب مازندران برق دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس نورالله دهبندی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری چالوس افزود: از این تعداد 26 حلقه چاه کشاورزی با صرف اعتبار یک میلیارد و 575 میلیون ریال در شش ماه اول سال جاری در غرب استان برقدار شدند.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح در شهرستانهای غرب مازندران شش هزار و 300 متر شبکه 20 کیلو ولت احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سال گذشته 76 حلقه چاه کشاورزی با یک میلیارد و 280 میلیون ریال اعتبار برقدار شدند.

به گفته دهبندی، برای تامین برق شش حلقه چاه کشاورزی در روستاهای عزت آباد، زرداب و رودپشت شهرستان محمودآباد دو هزار و 100 متر، برق رسانی به سه حلقه چاه کشاورزی روستاهای سلیا کتی نور 700 متر، سه حلقه چاه روستای لشکنار کجور 100 متر شبکه 20 کیلو ولت احداث شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: تامین برق 14 حلقه چاه کشاورزی تنکابن 2900 متر شبکه 20 کیلو ولت ایجاد شد.

غرب مازندران بیش از 100 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 330 هزار مشترک برق دارد.