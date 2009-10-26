پرسپولیس و کشت صنعت میلاد خراسان قهرمان لیگ زنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که روز یکشنبه به میزبانی تیم کشت وصنعت میلاد خراسان در مشهد مقدس برگزار شد تیم پرسپولیس با 31 امتیاز عنوان قهرمانی کمان ریکرو را به دست آورد. در این دوره از رقابت ها هفت تیم حضور داشتند که در نهایت با جمع امتیازات تیم سرمایه گذاری مس سرچشمه با 29 امتیاز در مکان دوم ایستاد. تیم کشت و صنعت میلاد خراسان با 28 امتیاز سوم شد.

در اولین دوره رقابتهای لیگ تیروکمان در کمان کامپوند زنان هم دو تیم پرسپولیس و کشت و صنعت میلاد خراسان برای کسب عنوان قهرمانی تلاش کردند اما در نهایت در هفته پایان تیم کشت وصنعت میلاد خراسان با امتیاز میزبانی و تنها یک اختلاف امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

در این بخش کشت و صنعت میلاد خراسان با 18 امتیاز اول شد. پرسپولیس با 17 امتیاز دوم و سرمایه گذاری مس سرچشمه سوم شد.

رقابتهای لیگ برتر بانوان ایران در رشته تیروکمان برای اولین بار در مسافت 70 متر برگزار شد. دیدارهای کمان کامپوند تنها در سه هفته و با حضور سه تیم برگزار شد.

سازمان لیگ تیراندازی با کمان بزودی برنامه برگزاری لیگ داخل سالن را اعلام خواهد کرد.