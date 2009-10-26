برگزاری کارگاه های آموزشی برای انجمنهای صنفی کارفرمایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، میر احد حسینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی کار شایسته کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان غرب استان تهران بر تشکیل کانون صنفی از سوی صنفهایی که دارای ماهیت کاری یکسانی هستند تاکید کرد و گفت: انجمنهای صنفی می توانند آزادانه، تشکلهایی را در راستای منافع و وظایف خود و نقشی که در جامعه دارند، تاسیس کنند.

وی افزود: این تشکلها می توانند در چارچوب کانون صنفی فعالیتهای خود را دنبال کنند و وزارت کار و ادارات کار نقش نظارتی بر این انجمنها و اساسنامه های آنها دارند، همچنین کانونهای صنفی می توانند بنا بر ضرورت شغلی خود با ارگانها و سازمانهایی که با کار آنها سنخیت دارند ارتباطات برقرار کنند.

حسینی در این نشست بر اهمیت آموزش انجمنهای صنفی تاکید کرد و افزود: انجمنهای صنفی می توانند در راستای فعالیتهای و آشنایی اعضا خود آموزشهایی را به اختیار خود برگزار نمایند و هیچ گونه اجباری از سوی اداره کار برای آنها در نحوه برگزاری آموزشها و سمینارهای آموزشی وجود ندارد.

این مسئول بیان داشت: انجمنهای صنفی همچنین می توانند با بررسی بهتر مسائل و مشکلات صنفها و حرفه های مختلف آیین نامه هایی تدوین کرده و پیشنهادات و طرحهای نوآورانه خود را ارائه داده و بعد از طرح در مجمع مشورتی منطقه و استان در صورت تصویب به مجمع ملی کار ارجاع شده و به صورت طرح پایلوت در یک استان اجرا شود و در صورت موفقیت به صورت قطعنامه یا قانون درآورده شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران در این نشست ضمن برشمردن و توضیح مفاد و مولفه های اصلی سند کار شایسته و اهمیت جهانی آن، از پیگیری ماده 101 برنامه چهارم توسعه از سوی دکتر شیخ الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس جمهوری خبر داد و در این راستا افزود: سند ملی کار شایسته مسئله ای است که در محافل بین المللی مانند سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد مطرح شده است و کشورهای عضو نیز ملزم به اجرای آن شده اند .

وی ادامه داد: همچنین وزیر کار و امور اجتماعی، دکتر شیخ الاسلام ضمن نامه ای به رئیس جمهوری به طور جدی بر اجرای این برنامه تاکید کرده و پیگیر این امر مهم هستند.

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی منطقه کرج، برنامه ملی توسعه کار شایسته که در برنامه چهارم آمده است را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم است اعلام کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمانهایی چون وزارت صنایع، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کارو امور اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت رفاه و ... نیز در این برنامه ملی دخیل هستند وباید بین این سازمانها هماهنگی ایجاد گردیده تا برنامه جامع در این زمینه تهیه شده که موجبات شایستگی در عرصه ملی و بین المللی فراهم شود.

وی در پایان این کارگاه آموزشی ضمن برشمردن اهمیت فعالیتهای انجمنهای صنفی کارفرمایی در جامعه هدف از برگزاری این جلسات آموزشی را شناخت بهتر از انجمنهای صنفی منطقه و برنامه ریزی در زمینه مشکلات و اهداف این کانونها و انجمنها خواند.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری هرچه بیشتر این آموزشها زمینه ای فراهم شود تا کانونهای صنفی بتوانند از حقوق صنفی و قانونی خود آگاه شده و موارد لازم از حقوق خود دفاع نمایند و اداره های کار بتوانند بر روی اهدافی که در این زمینه و در قالب برنامه پنج ساله سوم و چهارم برای بهبود وضعیت این گونه تشکلها وجود دارد برنامه ریزی و پشتیبانی کند و به پیشبرد زمینه های همکاری این انجمنها کمک کند.

اولین کارگاه آموزشی با محور کار شایسته کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان غرب استان تهران با حضور انجمنهای صنفی کارفرمایی هنرمندان موسیقی و مجریان و معماران حرفه ای و صنایع دستی کرج و حومه در اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران برگزار شد.