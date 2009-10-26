یه گزارش خبرنگار مهر، این جلسه از ساعت 17 با حضور مترجم کتاب و دکتر امیر علی نجومیان استاد دانشگاه شهید بهشتی شکل می‌گیرد.



"رمان تاریخی" به عنوان اثری کلاسیک در زیبا شناسی مارکسیستی و نظریه ماتریالیستی ادبیات، مملو از بصیرتها و ایده های درخشانی است که حتی امروز نیز بی شک در نقد جریانهای ایدئولوژیک ادبیات و تاریخ نگاری به کار می‌آید.



این اثر را می توان در ادامه تاریخ و آگاهی طبقاتی قرائت کرد زیرا مضمون اصلی آن نه ارائه تاریخچه ای از رمان تاریخی بلکه نحوه بازنمایی آگاهی تاریخی در ادبیات مدرن است.

نقد و بررسی"رمان تاریخی" از سلسله نشستهای هنر، فرهنگ و ادبیات است که توسط باشگاه دانشجویان و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران صورت می‌گیرد.