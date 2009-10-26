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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

با حضور نجومیان/

"رمان تاریخی" لوکاچ نقد می‌شود

"رمان تاریخی" لوکاچ نقد می‌شود

کتاب "رمان تاریخی" اثر گئورک لوکاچ با ترجمه شاپور بهیان روز سه شنبه 12 آبان ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نقد و بررسی می شود.

یه گزارش خبرنگار مهر، این جلسه از ساعت 17 با حضور مترجم کتاب و دکتر امیر علی نجومیان استاد دانشگاه شهید بهشتی شکل می‌گیرد.

"رمان تاریخی" به عنوان اثری کلاسیک در زیبا شناسی مارکسیستی و نظریه ماتریالیستی ادبیات، مملو از بصیرتها و ایده های درخشانی است که حتی امروز نیز بی شک در نقد جریانهای ایدئولوژیک  ادبیات و تاریخ نگاری به کار می‌آید.

این اثر را می توان در ادامه تاریخ و آگاهی طبقاتی قرائت کرد زیرا مضمون اصلی آن نه ارائه تاریخچه ای از رمان تاریخی بلکه نحوه بازنمایی آگاهی تاریخی در ادبیات مدرن است.

 نقد و بررسی"رمان تاریخی"  از سلسله نشستهای هنر، فرهنگ و ادبیات است که توسط باشگاه دانشجویان و اداره کل  امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران  صورت می‌گیرد.

کد مطلب 971322

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