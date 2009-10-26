نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شایعه تغییر استاندار را رد کردند

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس گفت: تاکنون هیچ گونه بحثی در وزارت کشور مبنی بر تغییر قوام نوذری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد وجود نداشته و هرگونه شایعه ای در این مورد کاملا کذب است .

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به تعامل مطلوب دولت و مجلس برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم، چنانچه قرار باشد، مدیریت کلان استان تغییر کند با مجمع نمایندگان استان مشورت می شود .

وی بیان کرد: مجمع نمایندگان استان در دیدار با وزیر کشور خواستار ابقای مهندس نوذری استاندار کنونی استان شدند و مهندس نجار نیز در این زمینه قول مساعد داده است.

نماینده شهرستان های کهگیلویه و بهمنی در مجلس نیز گفت: در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع نمایندگان با آقای محمدی فر، معاون حقوقی وزارت کشور، وی خبر تغییر استاندار کهگیلویه و بویراحمد را رد کرد و این موضوع را شایعه ای بی اساس دانست .

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری افزود: پیش از این هم مجمع نمایندگان استان در نشستی که با مصطفی محمد نجار وزیر کشور داشتند، این موضوع نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که وی قول دادند استاندار فعلی استان در سمت خود ابقا شود .

وی بیان کرد: مجمع نمایندگان استان از عملکرد نوذری راضی هستند و وی را در همه زمینه هایی که نیاز باشد یاری می کنند.

بزرگواری طرح این شایعات را کار افراد مغرض دانست و اظهار داشت: رسانه ها نباید با دامن زدن به این مسائل باعث لطمه زدن به روند کاری و توسعه استان شوند.

طی روزهای اخیر برخی رسانه های کشور از تغییر نوذری، استاندار این استان و جایگزینی اعلایی، معاون سابق بهزیستی و یا براتلو، معاون سیاسی استانداری تهران به جای وی خبر داده بودند.