حزب موتلفه اسلامی به دنبال دفاع از حریم ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امانی دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی در اجلاس مسئولان تبلیغات و روابط عمومی سراسر کشور این حزب اظهار داشت: فتنه ای از ابتدای سال جاری آغاز شده که از پیچیدگی های بسیار خطرناکی برخوردار است که ما باید قطعا تحلیل صحیحی از شرایط فعلی داشته باشیم تا بتوانیم در گذرگاه ها و پیچ های سختی که در مسیر است رسالت خود را انجام دهیم.

وی افزود: دشمن دو موضوع حریم ولایت و اصل نظام اسلامی را هدف قرار گرفته بود و با ایجاد فتنه به دنبال ضربه زدن به این دو اصل بود اما حزب موتلفه اسلامی در این شرایط با شناخت از مسائل دفاع از حریم ولایت را که همواره وظیفه خود می داند با جدیت دنبال کرد.

امانی در ادامه با اشاره به خواص حزب الهی خاطر نشان کرد: یک حزب الهی باید به درد افراد خود رسیده، مشکلات آنها را حل و در خودسازی آنها موثر بوده و همچنین عزت خود را حفظ، در خدمتگزاری موفق و کارآمدی را به حد توان خود انجام دهد.

وی همچنین اظهار داشت: نخبگان در حزب سیاسی موظفند برای ولی فقیه بسط ید ایجاد کرده تا رهبر الهی بتواند ولایت کند.

همچنین در این اجلاس علیرضا اسلامی از اعضای حزب موتلفه اسلامی گفت: جهاد در فرهنگ قرآنی یکی از وظایفی است که هیچ گاه تمام شدنی نیست و اقسام مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و ... دارد و مهمترین جنگ و جهاد در حال حاضر جنگ نرم است.

وی افزود: مسئولان تبلیغات و روابط عمومی از طلیعه داران جهاد فرهنگی هستند و باید جایگاه خود را دانسته و برای مقابله با دشمن برنامه داشته باشند.

اسلامی تصریح کرد: در جنگ نرم دشمن تفکر را مورد هجوم و حمله قرار می دهد و اگر بتواند بر قلب ها تسلط و بر مغزها تصرف پیدا کند به هدف خود رسیده است.

عضو حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دشمن در حوزه جنگ نرم از طریق مختلف و ابزارهای گوناگون وارد می شود و جایگاه مسئولان تبلیغات به عنوان افسران و مدیران حوزه تبلیغات نرم و جنگ فرهنگی جایگاه ویژه ای است.

وی ادامه داد: تفاوت جنگ نرم و سخت در این است که در جنگ سخت زمانی که دشمن با هر نوع آلات جنگ حمله می کند ما متوجه هجوم شده و مقابله می کنیم اما در جنگ نرم که نامرئی است دیرتر خود را نشان می دهد و اگر فکری برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن انجام ندهیم ضررهای بسیاری متوجه نظام خواهد شد.