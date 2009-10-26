تنها 57 درصد آمریکاییها نگران دنیای سبز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات پیو در تازه ترین نظرسنجی که در خصوص گرمای جهانی انجام داد دریافت که تنها 57 درصد از جمعیت آمریکا معتقدند که تغییرات آب و هوایی در وضعیت اضطراری قرار گرفته است.

این در حالی است که تنها یک سال و نیم قبل نتایج نظرسنجی مشابهی نشان داد که 71 درصد از آمریکاییها نگران گرمای جهانی بودند و در سال 2006 نتایج نظرسنجیهای موسسه پیو نشان می داد که 77 درصد از شهروندان این کشور نسبت به تغییرات آب و هوایی حساس هستند.

مدیر این مرکز تحقیقاتی علت این کاهش توجه را افزایش نگرانیهای مرتبط با بحران اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی وارد خانه های آمریکاییها شده و مشکلات بسیار غیرمنتظره و اساسی را برای آنها ایجاد کرده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، در این نظرسنجی، یک سوم مصاحبه شوندگان برابر با 36 درصد معتقدند که افزایش دما ناشی از فعالیتهای انسان به خصوص صنایع خودروسازی و انتشار دی اکسید کربن از نیروگاههای برق است.

نظرسنجی سال گذشته نشان می داد که 47 درصد از شهروندان به این مسئله اعتقاد داشتند.