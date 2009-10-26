  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

تنها 57 درصد آمریکاییها نگران دنیای سبز هستند

تنها 57 درصد آمریکاییها نگران دنیای سبز هستند

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد که به دلیل بحران اقتصادی تنها 57 درصد از شهروندان آمریکایی نگران تغییرات آب و هوایی و استفاده از فناوریهای سبز برای کاهش گرمای جهانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات پیو در تازه ترین نظرسنجی که در خصوص گرمای جهانی انجام داد دریافت که تنها 57 درصد از جمعیت آمریکا معتقدند که تغییرات آب و هوایی در وضعیت اضطراری قرار گرفته است.

این در حالی است که تنها یک سال و نیم قبل نتایج نظرسنجی مشابهی نشان داد که 71 درصد از آمریکاییها نگران گرمای جهانی بودند و در سال 2006 نتایج نظرسنجیهای موسسه پیو نشان می داد که 77 درصد از شهروندان این کشور نسبت به تغییرات آب و هوایی حساس هستند.

مدیر این مرکز تحقیقاتی علت این کاهش توجه را افزایش نگرانیهای مرتبط با بحران اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی وارد خانه های آمریکاییها شده و مشکلات بسیار غیرمنتظره و اساسی را برای آنها ایجاد کرده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، در این نظرسنجی، یک سوم مصاحبه شوندگان برابر با 36 درصد معتقدند که افزایش دما ناشی از فعالیتهای انسان به خصوص صنایع خودروسازی و انتشار دی اکسید کربن از نیروگاههای برق است.

نظرسنجی سال گذشته نشان می داد که 47 درصد از شهروندان به این مسئله اعتقاد داشتند.

کد مطلب 971333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها