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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

برخواه مدال های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

برخواه مدال های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

محمد حسین برخواه قهرمان پیشین وزنه برداری کشورمان تمامی مدال های آسیایی و جهانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه بردار دسته های 77 و 85 کیلوگرم سال های نه چندان دور کشورمان روز گذشته و در آستانه میلاد با سعادت امام هشتم شیعیان امام رضا(ع) تمامی مدال های مربوط به مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و جام باشگاه های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

حسین برخواه در این خصوص گفت: نه تنها من بلکه تمام ورزشکاران ایرانی ارادت ویژه ای به امام هشتم داریم و معتقدم که خود من شخصا تمام مدال هایم را با توکل به خدا و توسل به این امام همام به دست آورده ام. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا تمامی آنها را تقدیم آستان مقدس امام رضا کنم .

کد مطلب 971336

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