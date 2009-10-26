برخواه مدال های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه بردار دسته های 77 و 85 کیلوگرم سال های نه چندان دور کشورمان روز گذشته و در آستانه میلاد با سعادت امام هشتم شیعیان امام رضا(ع) تمامی مدال های مربوط به مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و جام باشگاه های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

حسین برخواه در این خصوص گفت: نه تنها من بلکه تمام ورزشکاران ایرانی ارادت ویژه ای به امام هشتم داریم و معتقدم که خود من شخصا تمام مدال هایم را با توکل به خدا و توسل به این امام همام به دست آورده ام. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا تمامی آنها را تقدیم آستان مقدس امام رضا کنم .