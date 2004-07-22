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۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۴۳

با توجه به عدم برقراري امنيت كامل ووجودناامني

عنان : سازمان ملل نمي تواند در عراق حضور فعال داشته باشد

كوفي عنان در خصوص همكاري سازمان ملل در راستاي برگزاري انتخابات در عراق ابراز نگراني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل با بيان اين مطلب كه هنوز نا امني در عراق وجود دارد ، خاطر نشان ساخت : شرايط موجود و حاكم در عراق امر كمك رساني و حضور فعال نيروهاي سازمان ملل در خصوص برگزاري انتخابات و همچنين حضور چشمگير جامعه بين المللي را با مشكل مواجه مي كند .

عنان كه روز گذشته در نيويورك سخن مي گفت همچنين تصريح كرد : تا كنون تنها 4 كشوردر زمينه همكاريهاي گسترده و فعال خود درخصوص چگونگي برگزاري انتخابات در عراق اعلام نظركرده اند . دبير كل سازمان ملل از ميان اين چهار كشور تنها از پاكستان نام برد .

گفتني است چند روز گذشته پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان از حضور نظامي اين كشور در عراق خبر داد .

کد مطلب 97134

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