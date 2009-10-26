مسئولان و اصحاب رسانه کرج با خانواده شهید فهمیده دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جمعی از مسئولان کرج و اصحاب رسانه های جمعی در آستانه سالگرد شهادت محمدحسین فهمیده ظهر امروزبا خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند.

سردار میرتقی فرمانده سپاه کرج، میراحد حسینی رئیس اداره کار و امور اجتماعی غرب استان تهران، فرهادی رییس آموزش و پرورش ناحیه دو کرج، برزو کلانتری مسئول امور ایثارگران شهرداری کرج، علی فیروزگاه رئیس اداره تربیت بدنی کرج و نمایندگانی از بنیاد شهید غرب استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از جمله دیدارکنندگان در این آیین بودند.

در این دیدار مسئولان کرجی پای خاطرات خانواده بزرگوار شهید فهمیده که دو شهید تقدیم انقلاب کرده اند، نشستند و یاد شهدا را زنده کردند.

محمدتقی فهمیده پدر شهید فهمیده، در این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: خواسته ها و درددل های خود را با خدای خود می گویم، شهید فهمیده تنها برای من نبود بلکه برای تمام ملت ایران است.

وی افزود: دیدار از خانواده های شهدا باعث می شود یاد شهدا زنده بماند و اهمیت جایگاه شهدا در جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این پدر شهید خاطرنشان کرد: ما فقط دوست داریم ارزشها و آرمانهای شهدا حفظ شود.