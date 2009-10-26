  1. هنر
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

حضور 150 نویسنده از سراسر جهان در جشنواره تورنتو

حضور 150 نویسنده از سراسر جهان در جشنواره تورنتو

سومین دوره جشنواره ادبی تورنتو بیش از 150 نویسنده و چهره ادبی و فرهنگی را در خود گرد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این جشنواره که از 29 مهرماه و با سخنرانی رسمی آلیس مونرو نویسنده نامدار کانادایی در شهر تورنتو این کشور آغاز شده تا 9 آبان ادامه خواهد یافت.

مونرو 77 ساله که به تازگی مجموعه داستان جدید خود را با عنوان "خوشحالی زیاد" منتشر کرده به نوعی میزبان نویسندگان دیگر کشورها در کاناداست.

وی به همراه نویسندگانی مانند فیلیپ راس، نورمن میلر، مورداکی ریچلر، اورهان پاموک، سارا واترز، پائول تروکس، اوین کولفر، مایکل ایگناتیف و گاریسون کیلور در این جشنواره حضور یافته است.

جشنواره تورنتو که پاییز هر سال در این شهر برگزار می‌شود شامل برنامه‌هایی مانند کتابخوانی، میزگرد ادبی و سخنرانی است و امسال بیست و نهمین دوره خود را سپری می‌کند و هدف از آن ایجاد فضایی برای گردهمایی نویسندگان در کنار هم است.

کد مطلب 971344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها