به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه با کارگزاران حج دیدار کردند و فرمودند: رفتار مودب اسلامی از مهمترین وظایف حجاج ایرانی است.

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