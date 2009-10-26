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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

رهبر معظم انقلاب:

رفتار مودب اسلامی از مهمترین وظایف حجاج ایرانی است

رفتار مودب اسلامی از مهمترین وظایف حجاج ایرانی است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتار مودب اسلامی را از مهمترین وظایف حجاج ایرانی در مناسک حج خواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه با کارگزاران حج دیدار کردند و فرمودند: رفتار مودب اسلامی از مهمترین وظایف حجاج ایرانی است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 971345

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