اجرای طرح تخفیف ویژه واحدهای اقامتی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: ارائه درخواست به کلیه واحدهای اقامتی استان و مشهد جهت پذیرایی از زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با اعمال تخفیف ویژه به مناسبت دهه کرامت، ارائه در خواست به کلیه دفاتر خدمات مسافرتی مشهد مقدس جهت اعمال تخفیف ویژه در ایام یاد شده از مهمترین برنامه های ایام میلاد است.

وی از برگزاری تورهای ویژه از سوی دفاترخدمات مسافرتی به مناسبت دهه کرامت خبر داد و تصریح کرد: برگزاری پنجمین همایش علمی پژوهشی جاده ولایت نیز از دیگر برنامه های دهه کرامت است.

لشگری از آذین بندی کلیه مجموعه های فرهنگی تاریخی، ادارات و واحدهای اقامتی تحت پوشش استان در ایام دهه کرامت خبر داد و افزود: به روز کردن سایت اینترنتی جاده ولایت و اختصاص بخشی از سایت به اخبار دهه کرامت، چاپ کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش علمی، پژوهش جاده ولایت، برگزاری نمایشگاه جاده ولایت، انجام نظر سنجی وارزیابی همایش علمی پژوهشی جاده ولایت، برگزاری نمایشگاه آثار هنری با موضوع امام رضا(ع)نیز از مهمترین برنامه های ویژه ولادت امام هشتم (ع) است.

همچنین مدیر امور مشارکتهای مردمی شهرداری مشهد از نصب 20 نماد با نام پنجره فولاد در میادین شهر مشهد در دهه کرامت خبر داد.

علی چمی گو گفت: نصب 20 نماد با نام پنجره فولاد در میادین شهر، تورهای گردشگری ویژه دهه کرامت جهت زائران، افتتاح طرح محله، مدرسه با مشارکت تربیت بدنی آموزش پرورش در 70 مکان ورزشی رایگان ویژه بانوان، تزئینات و فضا سازی شهری توسط مناطق سیزده گانه شهرداری از برنامه های ویژه ایام میلاد است.

دبیر ستاد جشن های دهه کرامت شهرداری از برگزاری 55 جشن در بوستان های محلی شهر با مشارکت مساجد تشکل های مردمی (به تعداد نواحی)، در دهه کرامت خبر داد و تصریح کرد: افتتاح 50 زمین ورزشی روباز به مناسبت ولادت امام رضا(ع)، همایش نمایندگان مجلس در رابطه با چشم انداز پایتخت معنوی ایران نیز در این ایام برگزار می شود.

وی از افتتاحیه فوتسال جام بچه های مسجد با حضور بیش از 600 تیم و 10 هزار ورزشکاردر دهه کرامت در مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: همایش های کوهپیمایی در دو نوبت، جلسه هم اندیشی نخبگان ورزشی سطح شهر، مشارکت در برگزاری کنگره سرداران شهید خراسان نیز از دیگر برنامه های ایام میلاد است.