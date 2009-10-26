کاهش 35درصدی عقب ماندگی سواد آموزی در خراسان شمالی

محمد ابراهیم کاظمی بیدختی ظهرامروز درحاشیه جلسه شورای اداری استان به خبر نگارمهربا اشاره به اقدامات ستاد راهبردی ستاد سواد آموزی استان خراسان شمالی افزود: برگزاری بیش ازهزار و 500 کلاس در دوره های مقدماتی و تکمیلی جذب و آموزش بیش از پنج هزار دانش آموز، تشکیل 25 مرکز یادگیری در چهار شهرستان، تشکیل جلسات راهبردی، استخدام 94 آموزشیار و تدوین کتابچه سند راهبردی سواد آموزی به منظور کاهش عقب ماندگی سواد آموزی در استان از جمله اقدامات این ستاد در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به جذب 600 میلیون اعتبار ازمحل اعتبارات استانداری و نهضت سوادآموزی پیش بینی کرد، ساختمان اداری نهضت تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: در برنامه توسعه چهارم آموزش 24 هزار نفر در برنامه سواد آموزی پیش بینی شده بود که 25 هزار نفر آموزش دیده و باسواد شدند.

کاظمی بیدختی همچنین گفت: جشن پایان بی سوادی در 180 روستای استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.



