اداره 175سایت کشاورزی با روش مدیریت تلفیقی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، افشین صفوی پیش از ظهردوشنبه در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مدیریت تلفیقی آفات از طریق مدرسه در مزرعه که در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزارشد در خصوص طرح مدیریت تلفیقی آفات از طریق مدرسه در مزرعه ( IPM/FFS ) گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح توانمند سازی کشاورز است و ما می خواهیم با اجرای این طرح کشاورز را آنچنان توانمند سازیم که بتواند شخصا به مشکلات بخش کشاورزی خود رسیدگی کند.

صفوی ادامه داد: پیش از این همواره تحقیقات کشاورزی از بخش اجرا جدا و بخش اجرا نیز از کشاورزان جدا بود که این طرح رابطه ای مستقیم بین این سه بخش ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: کشاورزان در این طرح می توانند نیازهای خود را بدون واسطه به بخش اجرا و این بخش نیز آن نیازها را به بخش تحقیقات انتقال دهد و به این ترتیب رابطه ای مستقیم در این چرخه ایجاد شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: این طرح ابتدا در سال 1386 با 25 سایت با استفاده از اعتبارات سازمان خواربار جهانی در سطح استان کرمانشاه آغاز به کار کرد که سال گذشته این مقدار به 175 سایت در نقاط مختلف استان افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم که این طرح را در سال زراعی آینده با همکاری 500 کارشناس کشاورزی در دو هزار سایت در نقاط مختلف استان به اجرا در آوریم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برگزاری این همایش و نمایشگاه خاطر نشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این همایش و نمایشگاه، آشنایی مسئولان استان، مدیران کشاورزی شهرستانها و کشاورزان با اجرای آن است.

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مدیریت تلفیقی آفات از طریق مدرسه در مزرعه با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستانها، کارشناسان و کشاورزان در سالن شهید بهشتی کرمانشاه با ارائه شیوه ها و روشهای اجرای طرح برگزار شد.