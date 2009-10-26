آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 89 از فردا/ جزئیات نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 89

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می‌ توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org هزینه ثبت نام را به مبلع 9 هزار و 200 تومان به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

وی افزود: داوطلبان همچنین می توانند به مراکز پست سراسر کشور مراجعه و نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت ‌نام اقدام کنند از این طریق داوطلبان باید علاوه بر پرداخت 9 هزار و 200 تومان وجه ثبت نام نسبت به پرداخت 6 هزار ریال هزینه اداره پست نیز اقدام و پس از آن از طریق سایت سازمان سنجش در کنکور ثبت ‌نام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: همچنین داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در کد رشته امتحانی شناور نیز هستند باید نسبت به خریداری یک کارت اعتباری دیگر به مبلغ 9 هزار و 200 تومان اقدام کنند.

وی تأکید کرد: هر داوطلب تنها می تواند در دو کد رشته امتحانی اصلی و شناور ثبت نام و در آزمونها شرکت کند.

توکلی اظهار داشت: با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی هر یک از داوطلبان ورود به آموزش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی می توانند تنها برای یک بار از امکانات دولتی استفاده کنند لذا پذیرفته شدن مجدد در دوره های روزانه مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه است.

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی برای کنترل توسط داوطلبان

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مشخصات داوطلبان پس از ثبت نام از 30 آبان تا 4 آذر ماه برای کنترل صحت و یا مغایرت روی سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می شود و داوطلبان می توانند در این فرصت اطلاعات ثبت نامی خود را مرور و نسبت به تصحیح آن در صورت داشتن مغایرت اقدام کنند.

وی افزود: نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگزاری آزمون در تاریخ 19 بهمن ماه منتشر می شود.

زمان توزیع کارت ورود به جلسه کنکور ارشد 89

توکلی زمان توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 را 26 تا 28 بهمن ماه اعلام کرد و به مهر گفت: این آزمون طی روزهای 28، 29 و 30 بهمن ماه سال 1388 برگزار می شود.