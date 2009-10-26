قاچاق مواد مخدر در ورودی استان خراسان شمالی کنترل نمی شود

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه شورای اداری استان افزود: وجود ایستگاه های ایست و بازرسی مقطعی در طول مسیر تاثیر چندانی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به این استان ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با موافقت مسئولان شورای امنیت کشور، یک گلوگاه ایست و بازرسی ثابت در شهرستان فاروج مستقر و از ورود مواد مخدر از راه های فرعی جلوگیری و دستگیری متهمان به سادگی انجام شود.

پاکدل با اشاره به عملکرد شش ماهه سال جاری این مرکز بیان داشت: توقیف 18 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری هزار و 260 نفر از جمله اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای امسال بود.

وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: 527 کیلو و 883 گرم مواد مخدر میزان کشفیات این مدت بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: بیشتری میزان کشفیات مربوط به تریاک با 483 کیلو و 878 گرم بوده است.

وی گفت: آمار کشفیات مواد مخدر صنعتی از قبیل شیشه با یک کیلو و 100 گرم، حشیش 16 کیلو و 476 گرم افزایش زیادی داشته است.