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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

در شش ماهه امسال؛

22 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی خراسان شمالی از کشف کالای قاچاق به ارزش 22 میلیارد و 926 میلیون و 801 ریال در شش ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد.

سرهنگ صادق نامور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: در این مدت 201 دستگاه موتورسیکلت، 94 سرقت منزل، 52 سرقت مغازه، 12 پرونده قتل و عتیقه جات تقلبی به ارزش 140 میلیون و 700 هزار ریال نیز کشف شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت شش هزار و 691 نفر برای انگشت نگاری به این معاونت مراجعه و 41 مورد چهره نگاری صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 462 مورد بررسی اصالت خودرو، 57 مورد بررسی اسناد مشکوک مجهول، 9 هزار مورد استعلامات سوابق خودرو، 10 هزار مورد استعلامات سوابق موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.

کد مطلب 971357

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