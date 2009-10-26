35 هزار نفر در مدت 45 روز از برج میلاد بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گلرخی با بیان این مطلب گفت: بیش از دو ماه است که بازدید متقاضیانی که در سال گذشته ثبت نام کرده بودند، آغاز شده است و در این مدت بیش از 35 هزار نفر از برج میلاد بازدید کردند.

وی افزود: سال گذشته 186 هزار نفر ازبرج میلاد بازدید کردند و در حال حاضر نیز بازدیدها به صورت سه روز در هر هفته ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت میلاد آسمان خاطر نشان کرد: علاوه بر بازدید ثبت نام کنندگان گذشته، دستگاه ها و ارگان های مختلف نیز می توانند با هماهنگی از برج میلاد بازدید کنند.

گلرخی در خصوص هزینه بازدید از برج میلاد برای شهروندان تهرانی خاطرنشان کرد: هزینه‌های مربوط به بازدید از برج میلاد تابع جدول خاصی است که به تصویب شورای شهر تهران رسیده و شهرداری بر اساس آن هزینه‌ها را دریافت می‌کند.