58 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر 3 دانش آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود تا 3 سال آینده تعداد آنها به 5 هزار نفر برسد.



58 مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا نیز در کشور فعال هستند و انتظار می رود تا پایان سال تحصیلی جدید این تعداد به 70 باب مدرسه برسد .

دوم آبان ماه 1381 مطابق با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش با تأسیس مدارس علوم اسلامی صدرا موافقت شد، این مدارس دانش آموزان داوطلب را پس از پایان دوره راهنمایی ثبت نام می کنند .

ارتقای سطح معنویت و اخلاق در سطح جامعه را از جمله دستاوردهای تربیت دانش آموز در این مدارس عنوان شده است .