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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

58 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور فعال هستند

58 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور فعال هستند

58 مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا با سه هزار دانش آموز در سطح کشور فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر 3 دانش آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود تا 3 سال آینده تعداد آنها به 5 هزار نفر برسد.

58 مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا نیز در کشور فعال هستند و انتظار می رود تا پایان سال تحصیلی جدید این تعداد به 70 باب مدرسه برسد .

دوم  آبان ماه 1381 مطابق با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش با تأسیس مدارس علوم اسلامی صدرا موافقت شد، این مدارس دانش آموزان داوطلب را پس از پایان دوره راهنمایی  ثبت نام می کنند . 

ارتقای سطح معنویت و اخلاق در سطح جامعه را از جمله دستاوردهای تربیت دانش آموز در این مدارس عنوان شده است .

کد مطلب 971360

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