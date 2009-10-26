برتری ایران در سومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ایران تیم هند با دو طلا، دو نقره و یک برنز بیشترین امتیاز را کسب کرد.

المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک (IOAA) در روزهای 17 تا 26 اکتبر سال 2009 همزمان با 26 مهر تا 4 در تهران برگزار شد.

در این دوره از المپیاد کشورهای روسیه سفید، اندونزی، لهستان، بنگلادش، یونان، برزیل، لیتوانی، تایلند، سریلانکا، کره جنوبی، هند، کامبوج، اسلواکی، بولیوی، صربستان، رومانی، قزاقستان، چین، اکراین و ایران شرکت داشتند.

مسابقه المپیاد نجوم و اختر فیزیک شامل سه امتحان تئوری، کتبی و رصد بوده است. اولین المپیاد با عنوان نجوم در سال 1996 با حضور دو کشور روسیه و سوئد برگزار شده است. ایران در دوره دوازدهم 3 مدال طلا و 5 مدال نقره مقام اول جهان را در رده سنی 17 سال کسب کرد. در اولین دوره جدید نیز ایران یک مدال طلا و چهار مدال برنز کسب کرد.