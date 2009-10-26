فعالیت بخش خصوصی و تعاونی برای تحقق اقتصاد غیردولتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در همایش سراسری اتاق های تعاون کشور که با حضور وزیر تعاون، رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون تعاون و کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: فعالیت بخش تعاون، طی چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.

رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ضمن ابراز رضایت از هماهنگی نزدیک تر ادارات کل، اتاق های تعاون و بانک توسعه تعاون در سراسر کشور گفت: هر چند بخش تعاون، فصل جدیدی از فعالیتها را آغاز کرده است اما با توجه به آموزه های دینی در حوزه تعاون، فرمایشات مقام معظم رهبری و نیازهای اقتصادی کشور به بخش تعاون، هنوز به جایگاه اصلی بخش تعاون نرسیده ایم.

استاندار خراسان رضوی به دیدار خود با مسئولان حوزه تعاون در استان اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی از مسئولان حوزه تعاون خواستیم طی دو ماه و با انجام کار کارشناسی و دقیق نقاط کور و موانع احتمالی حوزه تعاون را شناسایی و راه حل های پیشنهادی را برای شکوفایی بیشتر این بخش در استان ارائه دهند.

وی افزود: به منظور تقویت بخش تعاون و ایجاد هماهنگی بیشتر میان این بخش با دیگر دستگاه های اجرایی، پیشنهاد می کنیم اتاق تعاون مرکزی هر ماه یک وزیر و اتاق های تعاون در مراکز استان ها به صورت هفتگی روسای سازمان ها و مدیران کل دستگاه های اجرایی مختلف را دعوت و به بیان مسایل پیش روی بخش تعاون در حوزه فعالیت آنان بپردازند.

این همایش با هدف پایش قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی در مشهد برگزار شد.