اجرای 83 طرح آب و فاضلاب روستایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری ساری افزود: از این تعداد طرح 47 طرح بصورت مجتمع بوده و بقیه تک روستایی است که با اجرای این طرح بهره مندی آب شرب سالم و بهداشتی در روستاهای استان به 81 درصد افزایش می یابد.

وی میزان بهره مندی روستائیان از آب شرب آشامیدنی سالم را اکنون 77.4 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی مجتمع گهرباران ساری از جمله طرحهای در دست اقدام است.

به گفته برزگر، به دلیل گستردگی، اجرای شبکه های آبرسانی در فواصل با مشکلات عدیده ای روبروست و بازگشایی معابر، آزادسازی حریم تاسیسات، خطوط لوله های انتقال، شبکه های توزیع از جمله مشکلات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران بیان داشت: کمبود منابع آبی از دیگر مشکلات فراروی بوده که محدودیت پیش روی این شرکت را رشد داده است.

وی با اشاره به فرسودگی شبکه های آب و فاضلاب استان خواستار حمایت و تامین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این شبکه ها فرسوده شد.