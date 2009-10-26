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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

برزگر خبر داد:

اجرای 83 طرح آب و فاضلاب روستایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفار روستایی مازندران گفت: 83 طرح در روستاهای استان در دست اجراست که بیش از 52 هزار نفر را شامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری ساری افزود: از این تعداد طرح 47 طرح بصورت مجتمع بوده و بقیه تک روستایی است که با اجرای این طرح بهره مندی آب شرب سالم و بهداشتی در روستاهای استان به 81 درصد افزایش می یابد.

وی میزان بهره مندی روستائیان از آب شرب آشامیدنی سالم را اکنون 77.4 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی مجتمع گهرباران ساری از جمله طرحهای در دست اقدام است.

به گفته برزگر، به دلیل گستردگی، اجرای شبکه های آبرسانی در فواصل با مشکلات عدیده ای روبروست و بازگشایی معابر، آزادسازی حریم تاسیسات، خطوط لوله های انتقال، شبکه های توزیع از جمله مشکلات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران بیان داشت: کمبود منابع آبی از دیگر مشکلات فراروی بوده که محدودیت پیش روی این شرکت را رشد داده است.

وی با اشاره به فرسودگی شبکه های آب و فاضلاب استان خواستار حمایت و تامین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این شبکه ها فرسوده شد.

کد مطلب 971369

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