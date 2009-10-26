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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

اولین کلینیک ترک دخانیات در کرج راه اندازی شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: اولین کلینیک ترک دخانیات در کرج فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس اداره بهداشت محیط کرج در خصوص این کلینیک به خبرنگار مهر گفت: این درمانگاه به صورت پایلوت در مرکز بهداشتی و درمانی واقع در منطقه حسن آباد کرج راه اندازی شده است.

مقصود جعفری نیا افزود: در این درمانگاه علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان بر چسب نیکوتین برای ترک سیگار به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد و مدت زمان درمان افراد سیگاری در این درمانگاه پنج هفته پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اجتماعی و روانشناسی به همراه یک پزشک در این درمانگاه برای ارائه خدمات به متقاضیان مستقر هستند.

این مسئول اضافه کرد: در صورت نیاز و استقبال شهروندان تعداد این نوع در مانگاه ها در سطح شهرستان کرج افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 971373

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    نظرات

    • منجزی IR ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
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      پاسخ
      با سلام لطفا آدرس رو بنویسید دقیقا کجای کرج هستش ممنون

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