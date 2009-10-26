اولین کلینیک ترک دخانیات در کرج راه اندازی شد

رئیس اداره بهداشت محیط کرج در خصوص این کلینیک به خبرنگار مهر گفت: این درمانگاه به صورت پایلوت در مرکز بهداشتی و درمانی واقع در منطقه حسن آباد کرج راه اندازی شده است.

مقصود جعفری نیا افزود: در این درمانگاه علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان بر چسب نیکوتین برای ترک سیگار به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد و مدت زمان درمان افراد سیگاری در این درمانگاه پنج هفته پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اجتماعی و روانشناسی به همراه یک پزشک در این درمانگاه برای ارائه خدمات به متقاضیان مستقر هستند.

این مسئول اضافه کرد: در صورت نیاز و استقبال شهروندان تعداد این نوع در مانگاه ها در سطح شهرستان کرج افزایش خواهد یافت.

