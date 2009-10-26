هیئت حماس طی روزهای آتی به قاهره سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هیئتی از جنبش حماس طی چند روز آینده به قاهره سفر می کند.

هیئت حماس در این سفر مسئولان مصری را در جریان مواضع خود در قبال طرح مصر برای آشتی ملی فلسطین قرار خواهد داد.

حماس همچنین ملاحظات خود را در رابطه با این طرح ارائه خواهد کرد.

سفر هیئت حماس به قاهره در حالی صورت می گیرد که برخی منابع فلسطینی پیش از این اعلام کرده بودند مسئولان مصری به شدت از تاخیرهای مکرر آشتی فلسطین و مخالفت با امضای طرح مصر درباره آشتی ناراضی هستند و قصد دارند پیگیری پرونده آشتی ملی فلسطین را به اتحادیه عرب واگذار کنند.