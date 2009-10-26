به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید مجموعه 90 قسمتی تازه مظلومی مدتی است شروع شده و حضور مهتاج نجومی، فرامرز قریبیان، عباس جمشیدی در این مجموعه قطعی شده است. داستان "یک لقمه نان، یک کاسه ماست" درباره مردی است که در یک عمارت زندگی می‌کند و هر بار اتفاقی برایش می‌افتد.

نقش صاحب‌خانه را فرامرز قریبیان بازی می‌کند که پیشتر در مجموعه‌های "روز حسرت"، "پس از سال‌ها" و "آخرین دعوت" بازی کرده و البته با "یک لقمه نان، یک کاسه ماست" برای اولین بار در یک مجموعه طنز بازی می‌کند. گروه بازیگران این مجموعه به زودی کامل می‌شود.

لوکیشن اصلی این مجموعه خانه‌ای در الهیه است که تصویربرداری جمعه در این خانه شروع می‌شود و تا پایان سال ادامه دارد. مظلومی این مجموعه طنز را برای شبکه دو می‌سازد.

مهدی مظلومی کارگردانی مجموعه‌های "بدون شرح"، "بانکی‌ها"، "کمربندها را ببندیم"، "اکسیژن" و "زندگی به شرط خنده" را در کارنامه دارد.