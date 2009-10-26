اصناف متخلف در مازندران 1.5 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباسعلی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیته بازرسی استان در ساری افزود: با اجرای طرحهای تابستانه و بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان در دو ماهه اخیر در استان بیش از چهار هزار و 500 پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: از بیش از 1.5 میلیارد ریال جریمه متخلفان صنفی تاکنون 500 میلیون ریال وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی های انجام شده از عملکرد هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی بیانگر آن است که وصول جرائم و رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی از رشد بالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وفایی نژاد بیان داشت: برای ایجاد امنیت و آرامش در بازار و عرضه مطلوب تر کالا و خدمات، ترتیبی اتخاذ شده است تا شعب رسیدگی به تخلفات صنفی در اسرع وقت نسبت به پرونده های متشکله و صدور رای اقدام کنند.

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