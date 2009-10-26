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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

اصناف متخلف در مازندران 1.5 میلیارد ریال جریمه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: متخلفان صنفی در دو ماه اخیر در استان مازندران 1.5 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباسعلی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیته بازرسی استان در ساری افزود: با اجرای طرحهای تابستانه و بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان در دو ماهه اخیر در استان بیش از چهار هزار و 500 پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: از بیش از 1.5 میلیارد ریال جریمه متخلفان صنفی تاکنون 500 میلیون ریال وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی های انجام شده از عملکرد هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی بیانگر آن است که وصول جرائم و رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی از رشد بالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وفایی نژاد بیان داشت: برای ایجاد امنیت و آرامش در بازار و عرضه مطلوب تر کالا و خدمات، ترتیبی اتخاذ شده است تا شعب رسیدگی به تخلفات صنفی در اسرع وقت نسبت به پرونده های متشکله و صدور رای اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران از کسب رتبه اول این سازمان در کشور در طرح پایش توسعه منابه انسانی و ارائه اطلاعات از 37 شاخص اختصاصی و کلیدی که توسط معاونت اداری مالی وزارت بازرگانی انتخاب شده، خبر داد.

 

کد مطلب 971377

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