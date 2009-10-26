اسا برای برنامه شبیه سازی سفر به مریخ داوطلب می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسا برای انجام ماموریت شبیه سازی سفر به مریخ به دنبال داوطلب می گردد داوطلبان باید بین 20 تا 50 سال داشته، دارای روحیه ماجراجویی و از نظر وضعیت سلامتی در شرایط مطلوبی باشند، قد آنها نباید بلندتر از یک متر و 85 سانتیمتر باشد و حداقل بتوانند به زبانهای روسی و یا انگلیسی صحبت کنند.

آژانس فضایی اروپا این برنامه شبیه سازی را در مراکز خود در روسیه و به مدت 520 روز انجام خواهد داد هدف از اجرای این برنامه که از اول می تا 5 نوامبر 2010 به طول خواهد انجامید شبیه سازی یک سفر واقعی به مریخ و بررسی تمام مسائلی است که انسان در سفر آینده خود به مریخ می تواند با آنها مواجه شود.

در مدت برنامه شبیه سازی، تمام داوطلبان در شرایط قرنطینه قرار می گیرند و کارشناسان اسا با کمک دوربین و دستگاههای ارتباطی وضعیت آنها را تحت کنترل قرار می گیرند.

براساس گزارش دیسکاور مگزین، این برنامه به سه مرحله تقسیم می شود که شامل 250 روز شبیه سازی سفر به مریخ، 30 روز شبیه سازی اکتشافات بر روی سطح مریخ و 240 روزشبیه سازی بازگشت به زمین است.

داوطلبان باید از کشورهای اتریش، بلژیک، سوئیس، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا، ایرلند، نروژ، هلند، سوئد و کانادا باشند و بنابراین علاقه مندان آمریکایی واجد شرایط شرکت در این برنامه نخواهند بود.

این اولین ماموریت شبیه سازی سفر به مریخ نیست، بلکه در ماه جولای، شش داوطلبی که در ماموریت 105 روزه شبیه سازی شده سفر به مریخ شرکت کرده بودند با موفقیت از کپسول آزمایشی خود در مسکو خارج شدند.