عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم میزبانی ویتنام را با دورههای گذشته مقایسه کنیم، بدون شک این کشور نتوانسته آنگونه که باید از تیمهای مختلف پذیرایی کند. ناهماهنگی در امر میزبانی سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا دیده می شود که امیدوارم در جریان این بازیها برطرف شود.
وی در ادامه به تلاش ویتنامیها برای هرچه بهتر برگزار کردن سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا اشاره کرد و در خصوص شرایط تیم فوتسال امید کشورمان گفت: ما عصر روز یکشنبه وارد ویتنام شدیم. با توجه به سفر طولانی تیم از تهران تا هانوی، تمرین صبح امروز را لغو کردیم و عصر امروز نخستین تمرین را در یکی از سالنهای میزبان بازیهای داخل سالن آسیا برگزار کردیم.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال که سرپرست تیم فوتسال امید ایران در بازیهای داخل سالن آسیاست، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مشکلات خروجی بازیکنان تیم امید برطرف شد و با ترکیب کامل به ویتنام آمدیم. تیم آماده است و مشکل خاصی ندارد. همه بازیکنان با انگیزه بالا آماده رویارویی با حریفان آسیایی هستند.
ترابیان در خاتمه تصریح کرد: فردا (سه شنبه) نشست مدیران و سرپرستان تیمهای فوتسال شرکت کننده در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا برگزار می شود. پس از این نشست بهتر می توان در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات، شرایط تیمها و ... اظهارنظر کرد.
تیم فوتسال امید ایران نخستین دیدار خود در چارچوب بازیهای داخل سالن آسیا را روز چهارشنبه مقابل تیم ملی ترکمنستان برگزار می کند.
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