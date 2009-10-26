گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان در سمینار مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی کرمان از راه اندازی اتوماسیون اداری شهرستان‌های استان ظرف یک ‌ماه آینده خبر داد. حجت الاسلام مهدی عرب پور در این نشست ضمن تسلیت درگذشت حجت الاسلام شیخ مرتضی علیدادی به فلسفه حضور و همایش مدیران پرداخت. وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف، کاهش بودجه‌های برگزاری مراسم دینی و هدایت و نظارت بر هیئات مذهبی را مباحث مورد بررسی عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری طرحهای گفتمانهای دینی و پژوهشی و اعزام مبلغ باید برای برگزاری طرحهای فرهنگی در شش ماهه پایانی سال تمهیدات خاصی اندیشیده شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: بصیرت ابزار مناسبی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام است و مانع از ایجاد تفرقه در جامعه می شود. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی افزود: اتحاد، وحدت و همدلی به همراه خود روشنایی و سعادت دارد و ظلمات و تاریکی از اختلاف و تفرقه نشئت می گیرد.

-مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری دومین کنگره شعر عاشورایی با عنوان" کرشمه خسروانی" همزمان با سراسر کشور دراین استان خبر داد. محمد حسن مقدم‌نیا افزود: این مسابقه در دو بخش شعر و نثر ادبی و مقالات توسط این اداره کل در سطح کشور برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: مقتل، مدیحه، پیامهای عاشورا و عدالت طلبی از موضوعات بخش اول و آثار و برکات قیام عاشورا، درسهای عاشورا، بایسته‌های حرفه مداحی، شئون مناسبتها و آسیب‌شناسی مذهبی از موضوعات بخش مقالات است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: اداره تبلیغات اسلامی متصدی رسمی ترویج فرهنگ دینی در جامعه است. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری در نشست صمیمی با کارکنان اداره تبلیغات اسلامی کردستان افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، دیندار کردن جامعه رسالت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است و همه ما وظیفه داریم که در این راستا تلاش کنیم. وی اظهارداشت: وحدت، انسجام، همدلی و تعامل کارکنان با همدیگر شروط لازم برای پیشبرد اهداف و رسالت اداره تبلیغات اسلامی استان است که رعایت این شروط نیز نیازمند همت همه جانبه کارکنان است.

- مشاور استاندار سیستان و بلوچستان در امور روحانیون گفت: امام رضا(ع) به سبب فعالیت عمده در حوزه دین، مظهر عقلانیت جهان اسلام است. حجت الاسلام صفر قربانپور افزود: حضرت علی بن موسی الرضا(ع) دو کار عمده ارائه جنبه عقلانی، معنوی و حقیقت دین خدا و نیز تبیین پایه‌های نظری و اجتماعی سامانه مطلوب حکومت عدل اسلامی را با محوریت امام معصوم (ع)در حوزه اسلام انجام داد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان در نشست فصلی روحانیون مستقر استان گفت: ایجاد عدالت و توجه به محرومین از اهداف نظام اسلامی است. حجت الاسلام علی دشتکی با اعلام این مطلب افزود: محور برنامه‌های فرهنگی مساجد هستند و مسجد می تواند به رفع بسیاری از مشکلات یاری رساند . وی با بیان اینکه اگر محور سازندگی علمی، فرهنگی، اقتصادی واخلاقی مساجد باشند، شاهد تحولات چشمگیری در جامعه خواهیم بود، اظهار داشت : آنچه به مساجد معنی می دهد، روحانی است و امروز حضور روحانیون مستقر در مساجد به عنوان مدیرفرهنگی به رونق مساجد یاری رسانده است.

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به‌همت کارشناسان پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، میزان آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در نیمه نخست سال جاری در این استان به هشت هزار و 300 نفرساعت رسیده است. داود میرزایی‌مقدم افزود: برگزاری دوره ترویج و توسعه فرهنگ نماز با پنج هزار و 684 نفرساعت نقطه اوج برگزاری این دوره ها بوده است.