طرح جامع ارتقای تولید گندم در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدعلی نوروززاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران مساحت اختصاصی برای اجرای این طرح در شهرستان تبریز را یک میلیون و 375 هزار و 784 هکتار اعلام کرد و افزود: این طرح با هدف توانمندسازی مدیریت علمی واحدهای تولیدی و بهبود رفتار حرفه ای بهره برداران اجرا می شود.

وی با اشاره به رویکرد فراگیری انتقال دانش فنی و اصلاح فرآیند مدیریت مزرعه و تولید محصولات کشاورزی این طرح افزود: توصیه های فنی در این طرح با پشتوانه های علمی و پژوهشی ارائه می شود.

نوروززاده اظهار داشت: با ارزیابی نتایج ارائه آموزشهای مورد نیاز برای کارشناسان و بهره برداران در سالهای آتی حوزه عملکرد طرح در سطح بیشتری اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه گروهی از تولیدکنندگان زیر بخشهای کشاورزی توانسته اند با بهره گیری مطلوب از منابع تولید و به کارگیری دانش فنی کشاورزی به کمیت و کیفیت مطلوبی از تولید دست یابند اضافه کرد : در بیشتر موارد شاهد رشد هفت برابری متوسط راندمان تولید کشور می باشیم.

نوروززاده اعلام کرد: برای مرحله اول تا 10 درصد معادل 288 هزار و 730 تن افزایش تولید این محصول در سطح 20 درصد مزارع گندم کشور هدف گذاری شده است.

مدیرکل دفتر امور ترویج و بهبود نظامهای ترویجی همچنین از واگذاری اجرای برنامه های عملیاتی طرح به افراد حقیقی و حقوقی خبر داد.

وی گفت: بر این اساس برای اجرای این طرح در سال جاری از 355 هزار و 624 بهره بردار و مجموع پنج هزار و 927 نفر کارشناس در قالب شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی خبره و برتر با اعتباری معادل 524 میلیارد و 603 میلیون و 438 هزار ریال استفاده می شود.

وی با اعلام اینکه نرخ بازدهی این طرح بر اساس نسبت درآمد به هزینه متوسط 6.1 برآورد شده است، خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی این طرح با ارائه آموزش لازم، توسط خود بهره برداران و کشاورزان صورت می پذیرد.

نوروززاده گفت: برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کشاورزان به صورت "اقدام در مزرعه" صورت می گیرد و به این علت از نهادهای فنی و مشاوره ای بخش خصوصی از جمله شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و مشاوره مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استفاده خواهد شد.

برای اجرایی کردن این طرح براساس برآوردهای کارشناسی برای هر 150 هکتار مزارع دیم یک کارشناس و برای هر 100 هکتار مزارع آبی یک کارشناس فنی یا خبره کشاورزی برای ارائه آموزش و ترویج مورد نیاز است.

به گفته وی این طرح پنج ساله بوده و بعد از گذشت این مدت و اجرای برنامه های مورد نظر انتظار می رود اهداف طرح محقق و شاهد تاثیر چشمگیری در روند تولید و کاهش ضایعات محصول در سطح کشور باشیم.