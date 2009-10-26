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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

متزن:

دولتها همچنان باید در نظریه‌پردازی مورد توجه قرار گیرند

دولتها همچنان باید در نظریه‌پردازی مورد توجه قرار گیرند

جنیفر متزن از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل معتقد است که در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل باید به این نکته توجه شود که دولتها تنها بازیگران حاضر در نظام بین‌الملل به شمار نمی‌روند ولی تأکید بر آنها برای تحلیل مسائل حائز اهمیت است.

متزن می‌گوید نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل و همه موضوعات در روابط بین‌الملل اگر چه مختص دولتها نیست ولی به عنوان بازیگری محوری مورد توجه است.

متزن می‌گوید دولتها به سبب نقشی که در ایجاد کالاهای عمومی، حل و فصل منازعات بین‌المللی و تامین امنیت ملی دارند، همچنان اولویت اول در نظریه‌پردازی هستند.

او تأکید می‌کند که دولتها می‌توانند با اقدامات خود مانعی در مقابل حل مشکلات بین‌المللی ایجاد کنند و تسهیل این موارد را به تاخیر بیندازند.

دولتی و روابط میان دولتها برای تحلیل در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل لازم و ضروری است. باید توجه داشت که می‌توان از جهانی با کالاهای عمومی صحبت کرد ولی نمی‌توان از دنیای دولتها صحبتی به میان راند.

اما آنچه که ما به قدر کفایت نمی‌دانیم و از آن آگاهی چندانی نداریم این است که چگونه گفتگو کنیم و تأثیرات و نتایج این گفتگوها چیست.

او تأکید می‌کند به نظر من مناظرات و گفتگوهای میان نظریه‌های روابط بین‌الملل مانند خردگرایی، سازه‌انگاری و غیره و تلاشی که آنها برای گفتگو درباره جهان سیاست دارند به نظر جالب توجه و البته چالش‌برانگیز است.

کد مطلب 971385

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