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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

رهبران دینی ویرجینیا درمان و بهداشت را عامل خیرمشترک جامعه دانستند

رهبران دینی متشکل از گروه های مسیحی و یهودی سراسر ایالت ویرجینیا در امریکا اظهار داشتند که بحث درمان و بهداشت حق بنیادین کودکان و خانواده‌ها بوده و به شکل‌گیری بنیان خیر مشترک در جامعه کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیک نیوزسرویس، ستاد بینش دینی به عنوان ائتلافی از گروههای مسیحی، کاتولیک و یهودی اظهار می‌داشته است که درمان و بهداشت خانواده‌ها را یاری و تقویت می‌کند تا خانواده‌ها بتوانند بنیادی برای خیر مشترک فراهم کنند.

رهبران دینی همچنین اظهار داشتند که فراهم کردن درمان و بهداشت برای همه یکی از اصول واجب ادیان بزرگ دنیا است که در کنار آن نجات زندگی بشری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگرچه ویرجینیا یکی از ده ایالتی است که در آمد سرانه آن نسبت به سایر مناطق قابل توجه است، اما هنوز یک میلیون نفر از مردم این ایالت که 185 هزار نفر آنها را کودکان تشکیل داده‌اند تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند.

آن ام ریتونیا از کلیسای اپیسکوپال مسیح در وینچستر ویرجینیا طی سخنرانی در شهرداری منطقه خود از رهبران دینی خواست در حمایت از اصلاح وضعیت بهداشت و درمان این کشور گامهای عملی بردارند.

وی اظهار داشت: این مسئله نه تنها به عدالت و انصاف ارتباط دارد بلکه مسئله وفاداری و مؤمن بودن به متون کتب مقدس نیز مربوط است چرا که در کتبهای مقدس ادیان الهی آمده است که ما باید از افراد ضعیف تر که میان آنها هستند حمایت کنیم.

کد مطلب 971386

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