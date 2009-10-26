شان پن برای گفتگو با کاسترو به کوبا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این بازیگر و فعال سیاسی همراه با الکسیس لیوا نقاش نامدار کوبایی به شهر کوچک نوئوا گرونا استراحتگاه کاسترو سفر کرده است. پن که پیشتر نیز با نشریات معتبر آمریکایی همکاری کرده، این بار قرار است مقاله‌ای درباره تاثیر سیاست‌های جدید باراک اوباما بر کشور کوبا برای مجله ونیتی فیر بنویسد.

رئیس جمهوری آمریکا از زمان روی کار آمدن در ژانویه گذشته سیاست‌هایی نرمتر در قبال کوبا اتخاذ کرده است. پن که از مخالفان جدی سیاست‌های جنگ‌افروزانه جرج بوش در سال‌های گذشته بوده، بارها به عنوان خبرنگار به ایران، عراق و دیگر نقاط دنیا سفر کرده است.