جوانان باید سیره اهل بیت را اسوه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد کاظم حجازی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با اشاره به اینکه امروز سیره جوانان این مرز و بوم سیره اهل بیت (ع) است، اظهار داشت: وقتی که ما امام رضا (ع) را به عنوان یک اسوه کامل معرفی می کنیم، برای آن است که دستورات دین در جایگاه واقعی خود قرار گیرد که این مطلب در حکومتی که ریشه در ولایت دارد بسیار پر اهمیت است.

وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کنگره ای به نام حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) با موضوعیت کتاب، یادآور شد: باید توانست در این همایشها شخصیت این امام معصوم را طوری نمایان ساخت که الگویی برای نسل های بعدی قرار گیرد.

حجازی با طرح این مطلب که چرا شخصیتی همچون امام رضا (ع) در زمان حیات خود آن هم در جامعه ای اسلامی در غربت و مظلومیت به سر می برد، بیان داشت: جدایی دین از بطن زندگی مردم در آن زمان و غرق شدن در ظواهر زندگی باعث شد جریانی در ظاهر دینی علیه مذهب شکل پیدا کند که در نهایت موجب غربت معصوم ترین انسان در زمان خود شود.

نماینده مردم همدان اذعان داشت: امروزه و در این کره خاکی کشورهای به ظاهر اسلامی به جای مبارزه با بزرگترین استکبار جهانی یعنی صهیونیست به نام دین و مذهب به مقابله با شیعه اثنی عشری می پردازند و آن را وظیفه دینی خود قلمداد می کنند و این غربت و مظلومیت برای تنها کشور اسلامی ایران حاصل می شود.

حجازی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متناسب با شناخت و معرفتی که از جایگاه ولایت دارا هستیم در عمل ولایت مدار خواهیم بود.

نماینده مردم همدان در انتهای صحبت خود جامعه امروز ایران را همراه ولایت خواند و تبیین این مهم به جوانان را وظیفه قشر نویسنده و فرهنگی جامعه دانست تا بتوانند این امر را آنچنان که شایسته و مورد رضایت خداوند است، انجام دهند.

وی با قدردانی از مدیران استانی و سایر مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در برگزاری این همایش در سطح بین المللی در دو استان خراسان و همدان؛ آن را حاصل زحمات متولیان این امر در استان دانست.