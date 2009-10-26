گیلانغرب به مرکز ورزشهای آبی استان کرمانشاه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر دوشنبه در جریان سفر به گیلانغرب و بازدید از چند طرح عمرانی از جمله دو سد دایک سراب و سد زاگرس و شبکه های انتقال آب آن در جمع حاضران با بیان این مطلب که برای اتمام این دو سد هیچ مشکلی از لحاظ اعتباری وجود ندارد، اظهار داشت: احداث این دو سد و سد مخرنی باعث تحول چشمگیری در بخشهای مختلف این شهرستان به ویژه در زمینه کشاورزی خواهد شد.

وی افزود: آبگیری سد زاگرس تا پایان امسال به طور کامل به اتمام خواهد رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز کار ساخت و انتقال شبکه های آب سد دایک سراب به پایان برسد.

استاندار کرمانشاه از احداث دو سد ویژنان و کل کش در این شهرستان خبر داد و گفت: مطالعه طرح سد کل کش انجام شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

در ادامه سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان گیلانغرب عملیات اجرایی و بهره برداری از سه طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان آغاز شد.

از جمله این طرحها بهره برداری از مجتمع آب چشمه نظامی در بخش مرکزی با پوشش 11 روستا با اعتبار 700 میلیون ریال است.

همچنین در این سفر عملیات اجرایی آسفالت فاز اول از جاده گیلانغرب - اسلام آبادغرب با اعتبار پنج میلیارد و 400 میلیون ریال و عملیات اجرایی انتقال آب از سراب گیلانغرب به دهستان چله همزمان در سه فاز با اعتبار 17 میلیارد ریال آغاز شد که با اجرای این طرح مشکلات کمبود آب در 34 روستای دهستان چله برطرف خواهد شد.